Sipa Press`in babasından fotoğraf sergisi

Sipa Press'in kurucusu Gökşin Sipahioğlu'nun ''Monsieur Sipa, Photographe'' adlı sergisi, İstanbul Fransız Kültür Merkezi Galerisi'nde açıldı.



Paris'teki Maison Européenne de la Photographie (Avrupa Fotoğraf Evi) tarafından gerçekleştirilen sergi, Sipahioğlu'nun meslek hayatı boyunca tanıklık ettiği görüntüleri izleyicilerle buluşturuyor.



Sergiye, Fransız Kültür Merkezinin İstiklal Caddesi üzerindeki dış duvarlarında Gökşin Sipahioğlu'nun fotoğraflarından oluşan bir açık hava sergisi de eşlik ediyor.



Serginin açılışında konuşan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Christine Moro, basın dünyasında görev yaptığı dönemlerde birçok ilke imza atan Sipahioğlu'nun, çeşitli dönemlerde ve ülkelerde çektiği fotoğrafları Fransız Kültür Merkezinde sergilemekten mutluluk duyduklarını söyledi.



Sipahioğlu'nun önemli olayları fotoğraflamakla birlikte yöneticilik ve işletmecilik yönü de olduğunu kaydeden Moro, çok geniş bir fotoğraf arşivine sahip Sipahioğlu'nun, Türkiye ile Fransa arasında dostluk köprüsü de oluşturduğunu ifade etti.



Serginin açılışına, Fransız Kültür Merkezi Müdiresi Anne Potie, Nuri Çolakoğlu, Atilla Dorsay, Sami Kohen, Zeynep Oral ve Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda Türk ve Fransız davetli katıldı.



İstanbul Fransız Kültür Merkezi Galerisinde 25 Şubata kadar sergilenecek Sipahioğlu'nun fotoğrafları, Mart ayı boyunca İzmir Fransız Kültür Merkezinde izlenime sunulacak.



Öte yandan, Sipahioğlu, sergi açılışından önce, 6-7 Eylül 1955 olaylarıyla ilgili, o dönemde yazı işleri müdürü olduğu İstanbul Ekspres gazetesinde ikinci baskı olarak tam sayfa yayınlanan ''Atamızın evi bomba ile hasara uğradı'' başlıklı manşet haberi basın mensuplarına gösterdi.



Sipahioğlu ayrıca, ''Bir hayal gerçekleşti. İnsanoğlu aya ayak bastı. Asrın resmi'' başlıklı tam sayfa 2 baskı yayınlanan Hürriyet Gazetesinin 21 Temmuz 1969 tarihli baskısını da gazetecilerle paylaştı.



(AA)

