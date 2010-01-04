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Yaşam

'Sinyalizasyonda sıkıntı yok'

TCDD Genel Müdürü Karaman, Bilecik'te dün meydana gelen tren kazasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

04 Ocak 2010 02:00

T24 - TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Bilecik'te dün (3 Ocak 2010) meydana gelen tren kazasıyla ilgili olarak, ''İlk incelemede sinyalizasyon sisteminde önemli bir sıkıntı göremedik. Sinyal sistemine uyumda bir sıkıntı var'' dedi.

Bilecik'te iki tren kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Karaman, kazada hayatını kaybeden makinist Hikmet Koşay için Eskişehir Gar'ında düzenlenen törene katıldı.

Süleyman Karaman burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını bildirdi.

Söz konusu tren kazasının kendilerini iki türlü yaraladığını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

''Arkadaşımızın kazada vefat etmesi ve kazanın olması bizi üzüntüye soktu. Bu kazada sinyal sistemine uyumda bir sıkıntı var. Bunu inceliyoruz. Kaza ile ilgili inceleme devam
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman

ediyor. İlk incelemede sinyalizasyon sisteminde önemli bir sıkıntı göremedik. İncelemeler devam ediyor. Makinist şu anda gözaltında. Onu da ziyaret etmeye çalışacağım.''

Bilecik Valisi: Kazanın nedeni sinyalizasyon sistemindeki hata

Bilecik'te, dün (3 Ocak 2010), iki yolcu trenin çarpıştığı kazada 1 makinist ölmüş, 2'si TCDD personeli olmak üzere 14 kişi yaralanmıştı.

Kaza sonrası olay yerinde açıklamalarda bulunan Bilecik Valisi Musa Çolak, kazanın hızlı trenin deplase çalışması nedeniyle sistemde elektriğin kesilmesinin yol açtığını belirtmişti.

Sinyalizasyon sistemindeki hata nedeniyle trenlerin birbirini fark edemediğini belirten Çolak, makas değişimi sırasında kazanın meydana geldiğini ifade etmişti.

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