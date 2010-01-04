'Sinyalizasyonda sıkıntı yok'

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TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman

Bilecik Valisi: Kazanın nedeni sinyalizasyon sistemindeki hata

Karaman, kazada hayatını kaybeden makinist Hikmet Koşay için Eskişehir Gar'ında düzenlenen törene katıldı.Süleyman Karaman burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını bildirdi.Söz konusu tren kazasının kendilerini iki türlü yaraladığını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:''Arkadaşımızın kazada vefat etmesi ve kazanın olması bizi üzüntüye soktu. Bu kazada sinyal sistemine uyumda bir sıkıntı var. Bunu inceliyoruz. Kaza ile ilgili inceleme devamediyor. İlk incelemede sinyalizasyon sisteminde önemli bir sıkıntı göremedik. İncelemeler devam ediyor. Makinist şu anda gözaltında. Onu da ziyaret etmeye çalışacağım.''Bilecik'te, dün (3 Ocak 2010), iki yolcu trenin çarpıştığı kazada 1 makinist ölmüş, 2'si TCDD personeli olmak üzere 14 kişi yaralanmıştı.Kaza sonrası olay yerinde açıklamalarda bulunan Bilecik Valisi Musa Çolak, kazanın hızlı trenin deplase çalışması nedeniyle sistemde elektriğin kesilmesinin yol açtığını belirtmişti.Sinyalizasyon sistemindeki hata nedeniyle trenlerin birbirini fark edemediğini belirten Çolak, makas değişimi sırasında kazanın meydana geldiğini ifade etmişti.