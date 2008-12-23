Sinter’den atılan işçilerin eylemi sürüyor

Sinter metal fabrikasında işten çıkarılan ve dün eylem başlatan işçilerin, fabrika içindeki ve önündeki bekleyişi sürüyor.



Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Sinter Metal İmalat Sanayi A.Ş. fabrikasından çıkartıldıklarını belirten işçilerin dün fabrika içinde ve önünde başlattıkları eylem devam ediyor.



İşçilere destek vermek amacıyla fabrika önüne gelen DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Özkan Atar, burada yaptığı açıklamada, işverenin asıl amacının sendikanın yetki belgesini engellemek olduğunu öne sürdü.



Atar, yaklaşık 500 işçinin çalıştığı fabrikada yetkililerin ekonomik krizi bahane ederek üretime ara verdiğini belirterek, "Biz çalışmaya hazırız. İşveren, 'işbaşı yapın' desin hemen başlayalım. İşverenin bu tutumuna karşı da yasal olarak gerekli yerlere müracaatımızı yaptık, sonuçlarını bekliyoruz" dedi.



Bu arada, işçilerin bir bölümünün fabrika binasının çatısında bekledikleri görülürken, emniyet güçlerinin fabrika çevresinde önlem aldığı da gözlendi.

