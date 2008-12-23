T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

Sinter’den atılan işçilerin eylemi sürüyor

Sinter metal fabrikasında işten çıkarılan ve dün eylem başlatan işçilerin, fabrika içindeki ve önündeki bekleyişi sürüyor.

23 Aralık 2008 02:00

Sinter metal fabrikasında işten çıkarılan ve dün eylem başlatan işçilerin, fabrika içindeki ve önündeki bekleyişi sürüyor.

Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Sinter Metal İmalat Sanayi A.Ş. fabrikasından çıkartıldıklarını belirten işçilerin dün fabrika içinde ve önünde başlattıkları eylem devam ediyor.

İşçilere destek vermek amacıyla fabrika önüne gelen DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Özkan Atar, burada yaptığı açıklamada, işverenin asıl amacının sendikanın yetki belgesini engellemek olduğunu öne sürdü.

Atar, yaklaşık 500 işçinin çalıştığı fabrikada yetkililerin ekonomik krizi bahane ederek üretime ara verdiğini belirterek, "Biz çalışmaya hazırız. İşveren, 'işbaşı yapın' desin hemen başlayalım. İşverenin bu tutumuna karşı da yasal olarak gerekli yerlere müracaatımızı yaptık, sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

Bu arada, işçilerin bir bölümünün fabrika binasının çatısında bekledikleri görülürken, emniyet güçlerinin fabrika çevresinde önlem aldığı da gözlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24