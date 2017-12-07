Sinpaş ikinci kez 'Süper Marka' seçildi

İSTANBUL, (DHA) - Sinpaş, ‘Supermarkalar Türkiye’ araştırmasında ikinci kez ‘Süper Marka’ seçildi. İstanbul’da düzenlenen Superbrands töreninde Sinpaş adına ödülü Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer aldı.

Dünya genelinde 89 ülkede iki yılda bir yapılan Superbrands ile farklı sektörlerdeki en başarılı markalar jüri ve halk oylaması ile değerlendiriliyor. 2014 yılında gayrimenkul kategorisinde özel sektörün ‘Süper Marka’sı seçilen Sinpaş, ‘Süpermarkalar Türkiye 2016’ kapsamında ikinci kez ‘Süper Marka’ seçildi. Bu yılın Süper Markaları, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Süper Marka ödülünü Sinpaş adına Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer aldı.

“SİNPAŞ, SAYISIZ YENİLİĞE İMZA ATTI”

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, ikinci kez Süper Marka seçilmekten gurur duyduklarını, ödülün Sinpaş’ın yenilikçi vizyonunu ve uzmanlığını yansıttığını belirterek şunları söyledi:

“44 yıldır daima yenilikçi kimliğimizle sektöre öncülük ediyoruz. Bugüne kadar sayısız ilke imza attık. Müthiş bir iş heyecanımız var. Müşterimizi dinliyoruz. Samimiyiz, hayalleri basite indirgeme becerimiz var. Türkiye’de ilk kez konforun ve kalitenin öne çıkarıldığı, evin içinin yanı sıra peyzaja, sosyal donatılara ve ortak yaşam alanlarına önem verdik. Konut projelerinde sular, göller, havuzlar ve geniş yeşil alanlar gayrimenkul sektöründe ilk kez Sinpaş imzasıyla hayata geçti. Süper Marka seçilmemizin temelinde, yenilikçi vizyonumuz bulunuyor.”

‘SÜPER MARKA’LAR NASIL BELİRLENİYOR

Süpermarka aday seçiminde şirketin teknolojisi, yatırımları, iş gücü kalitesi, yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı yatırımlar, marka devamlılığı, sosyal sorumluluk projelerine katkısı, çevre duyarlılığı, etik değerlere uyması ve vergi sıralamasındaki yeri önem taşıyor.

Bu yıl 4 bin 986 marka arasından aday olarak gösterilen markalar, Nielsen’in İstanbul, Ankara ve İzmir’de 18-56 yaş ve tüm SES gruplarında bin 638 kişi ile yüz yüze görüşmesi ile belirlendi.

SUPERBRANDS HAKKINDA

Tüketicilerin, (bilinçli veya bilinçaltı) arzuladıkları, tanıdıkları ve bir ücret ödeyerek sahip olmak istedikleri, duygusal ve/veya fiziksel avantajları, diğer markalara göre çok daha yüksek oranda sunan markaya ‘Süpermarka’ denir. İngiltere merkezli Superbrands International 89 ülkede faaliyet gösteren bağımsız bir marka değerlendirme kuruluşudur. 24 yıldan beri çalışmalarını sürdüren şirket, dünyada markalaşma konusunda bağımsız bir otorite konumunda bulunuyor.

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