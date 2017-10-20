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Sinpaş GYO'nun Gökorman projesi doğayla iç içe yaşamak isteyenleri bekliyor

İSTANBUL, (DHA)- Metropol kentlerin karmaşasından kaçıp  yeşil alanlar ve spor tesisleri bulunan sitelerde yaşam isteyenler için  firmalar her gün yeni bir proje üretiyor

20 Ekim 2017 16:32

İSTANBUL, (DHA)- Metropol kentlerin karmaşasından kaçıp  yeşil alanlar ve spor tesisleri bulunan sitelerde yaşam isteyenler için  firmalar her gün yeni bir proje üretiyor. SİNPAŞ GYO yatırımcıların bu hassasiyetlerini dikkate alarak  Adadolu yakasında  doğayla içiçe bir proje başlatıyor. Firmanın Anadolu yakasındaki 18\'inci projesi Gökorman, doğayla iç içe olmak isteyenlere yeni bir yaşam alanı sunacak.   

Çekmeköy Ormanı manzaralı konumu ve kendine özgü mimarisi ile yeşille gökyüzünü buluşturan proje,  Ümraniye Şile Yolu üzerinde bulunacak. Kısa bir süre için lasmana özel yüzde 10 indirim avantajının olduğu Gökorman’da 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire tipleri bulunuyor. Kendine özgü mimarisi olan projenin cephesinde yer alacak ağaçlar ve peyzaj bitkileri ile yılda 4 tona yakın karbonu oksijene dönüştürecek. Projede, çocukların rahat ve güvenli şekilde vakit geçirmesini sağlayacak oyun alanları da tasarlandı. Şile yolu üzerinde Çekmeköy-Ümraniye aksında yer alan Gökorman, Metro’ya yürüme mesafesinde, Ataşehir’e 10 dakika, Ikea ve Buyaka AVM’ye 4 dakika, 3. Köprü ve TEM’e birkaç dakika uzaklıkta konumlanıyor.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

 

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