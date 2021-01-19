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Dünya
BBC Türkçe

Sinovac temsilcisi, CoronaVac aşısının "en pahalı aşılardan biri" olduğuna dair haberleri yalanladı, fiyatın "makul" olduğunu söyledi

19 Ocak 2021 13:03

Çin merkezli Sinovac şirketinin temsilcisi, şirketin ürettiği CoronaVac aşısının en pahalı aşılardan biri olduğu iddiasını yalanladı.

The Phillipine Star gazetesi, aşının fiyatının 5 dolar ile 38 dolar arasında değiştiğine dair haberlere yer vermişti.

Sinovac Biotech genel müdürü Helen Yang, CNN Filipin televizyonuna dün verdiği mülakatta, aşı fiyatının "kesinlikle en pahalı olmadığını" ifade ederek "Sinovac'ın misyonu, aşıyı uygun fiyatla tedarik etmektir" dedi.

Ancak Yang, aşının fiyatını açıklamadı; sadece "makul" olduğunu söyledi.

Türkiye de CoronaVac aşısından 50 milyon doz satın almak için sözleşme yapıldığını açıklamış, ilk 3 milyon doz Aralık ayında teslim edilmişti.

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