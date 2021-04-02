Sinovac, Koronavirüs aşısı üretim kapasitesini yıllık 2 milyar doza çıkardı

Türkiye'nin de Koronavirüs'e karşı aşı satın aldığı Çinli Sinovac şirketi, Koronavirüs aşısı üretiminde yıllık kapasitesini 2 milyar doza çıkardığını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Sinovac yetkililerinden biri tarafından yapılan açıklamada, Pekin'deki üçüncü üretim tesisinde aşı üretimi için ön çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Ancak sürecin uzun sürebileceği belirtildi.

Şirket, 2 milyar doza hangi tarihte ulaşacağına dair net bir tarih vermedi.

Sinovac, dünya çapında 100 milyondan fazla dozun uygulandığını tahmin ettiklerini açıkladı.