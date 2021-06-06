Sinovac CEO'su: Aşıda hatırlatma dozu için Faz 2 çalışmaları tamamlandı

Çin, Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığında uygulanmasına acil kullanım onayı verdi. Sinovac CEO'su aşının üçüncü hatırlatma dozuyla ilgili klinik denemelerin 2. fazı geçtiğini duyurdu.

CNBC'de yer alan habere göre, Çin'de bugüne kadar 18 yaş üstüne uygulanan Sinovac aşısının 3-17 yaş arasında uygulanmasına acil kullanım onayı çıktı.

Sinovac CEO'su Yin Weidong, aşıya kullanım onayı çıksa da çocukların Koronavirüs'ü ağır geçirme riskinin düşük olduğunu hatırlattı.

Yin, Sinovac aşısında üçüncü hatırlatıcı doz uygulanmasıyla ilgili Faz 2 çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Yin, üçüncü hatırlatma dozu denemesine katılanların dozdan bir hafta sonra antikor seviyelerinin 10 kat arttığını, bir ay sonra ise 20 kat arttığını söyledi.

Çin'de bugüne kadar 723.5 milyon Koronavirüs aşısı uygulandı.