“Sinovac aşısı için 3. faz gönüllüsü olan Çağla Şıkel, Koronavirüs’e yakalandı” iddiası

Çin'den getirilen Sinovac aşısının 3. fazı için gönüllü olan manken ve sunucu Çağla Şıkel'in Koronavirüs'e yakalandığı iddia edilmişti. Çağla Şikel sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Sonucum negatif' ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu sosyal medya hesabından, 'temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız' mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Koronavirüs aşısı olan 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in ve oğlu Uzay'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ileri sürüldü. FOX TV'de ekrana gelen 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programının sunuculuğunu üstlenen Şıkel'in ilk etapta 15 gün programa çıkamayacağı belirtildi.

Şıkel, aşının ikinci dozunu bu hafta içerisinde olacaktı. Ünlü manken, aşı olduktan sonra, "3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil" demişti.

"Aşı da olabilir plesebo da..."

Çağla Şıkel açıklamasında şunları söylemişti:

"Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim. Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız."