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Yaşam

SİNOP'TA YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU SİNOP (A.A)

20 Şubat 2011 13:52

-SİNOP'TA YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU SİNOP (A.A) - 20.02.2011 - Sinop'ta, liman açıklarında demirli iken olumsuz hava şartları nedeniyle zincirleri koparak sürüklenen bir yük gemisi karaya oturdu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun'a vinç taşıyan ve fırtına nedeniyle Sinop Limanı açıklarına demirleyen Türk bayraklı ''Armarin 3'' adlı yük gemisi, olumsuz hava şartları nedeniyle zincirlerinin kopması sonucu sürüklenerek karaya oturdu. Hayrettin Martı'nın kaptanlığındaki gemide 9 mürettebatın bulunduğu öğrenilirken, kurtarma çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Sinop Liman Başkanlığı yetkilileri, kıyı kumsalına oturan gemide ciddi bir durumun söz konusu olmadığını, mürettebatın kendi imkanlarıyla gemiyi kurtarma çalışmaları yürüttüğünü belirttiler.

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