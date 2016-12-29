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Yaşam

Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı; 5 ölü, çok sayıda yaralı!

Bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

29 Aralık 2016 10:43

Sinop'ta bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Sinop'un Saraydüzü ile Çorum'un Kargı ilçeleri arasında uçuruma yuvarlandı.

Kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi.

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otobüsSinopuçurum5 ölü

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