Sinop’ta yine gerginlik; polis, yürümek isteyen gruba müdahale etti

Sinop'un Durağan ilçesinde iki grup arasında yaşanan arbedede tüfekle vurularak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Soner Kara'nın cenazesi, geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilenlerin yaşadığı köye yürümek isteyen gruba güvenlik güçleri müdahale etti.

Habertürk’ün haberine göre, İlçede 11 Eylül'de iki grup arasında çıkan arbedede yaralanan 15 kişiden biri olan ve tedavi gördüğü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Soner Kara'nın (16) cenazesi, ailesi ve yakınlarınca hastane morgundan alınarak Durağan'a getirildi.

Kara'nın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Merkez İsmail Bey Camisi'ne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Soner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sinop Valisi Hasan İpek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şefaattin Serten, Durağan Kaymakamı Turan Soğukoluk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazının ardından Kara'nın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenazeye katılan kalabalık ve yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki mezarlığa yürüyerek giden grup, Türk bayrakları açarak, çeşitli sloganlar attı.

Polisten müdahale

Bu arada, arife günü başlayan ve bir kişinin ölümü, 14 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan gerginliğin ardından tarafların yeniden karşılaşmaması için Sinop Valiliğince yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Sinop'taki polis ve jandarma ekiplerine ek olarak Çorum ve Kastamonu'dan jandarma birlikleri, Giresun, Ordu ve Samsun'dan çevik kuvvet polisleri takviye destek olarak bölgede görevlendirildi. Güvenlik güçlerince cenaze dolayısıyla ilçenin giriş ve çıkışında arama noktası oluşturuldu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişilerin yaşadığı mahalleye giden yollar da güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.

Bu arada, Soner Kara'nın cenazesinin ardından, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilenlerin yaşadığı köye yürümek isteyen gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. Grup, daha sonra yeniden ilçe merkezine döndü.

Durağan'dan önceki akşam iki grup arasında kavga çıkmış, 15 kişinin yaralandığı olayın büyümesi üzerine kaymakamlık tarafından ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Güvenlik güçlerince gece saatlerinde kontrol altına alınan gerginliğin ardından 5 kişi gözaltına alınmış, 3 köy muhtarı görevden uzaklaştırılmıştı.

Tüfekle vurularak yaralanan Soner Kara, Sinop'taki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamamıştı.