Sinop’ta büyük kavga; sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Sinop’un Durağan ilçesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyünce taşlı sopalı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine birçok işyerinin ve araçların camları kırıldı. Çok sayıda kişi yaralandı. Olaya güvenlik güçleri müdahale ederken, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kaymakamlık'tan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, yasağın kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili bazı muhtarlar görevden alındı.

Sinop'un Durağan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyünce taşlı sopalı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine birçok işyerinin ve araçların camları kırıldı. Çok sayıda kişi yaralandı. Olaya güvenlik güçleri müdahale ederken, kaymakamlık tarafından ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

HDP Sinop İl Başkanı Bülent Küçük, kavganın alacak-verecek meselesinden çıktığını belirtti. Yerel kaynakların kavganın etnik nedenle çıkmadığı aktardı ve "Buna dönüştürmek isteyenler olabilir, ancak durumun böyle olmadığını söylemek gerek" dedi.

“İdeolojik veya etnik bir sebebi yok”

AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş kavgayla ilgili şunları söyledi:

"Gençlerin kişisel kavgalarından dolayı çıkan bir kavga. Burada iki farklı olay var. Birincisi, iki genç dün akşam, kavga ediyorlar. Polis tarafından gözaltına alınmışlar. Bugün öğle saatlerinde serbest bırakılmışlar. Gençler kendi yakın arkadaş çevrelerini de alarak tekrar bir kavgaya tutuşmuş. Birinci olay bu.

​İkinci kavga ise, Kurban Bayramı nedeniyle bir gencimiz bıçak biletmiş. Fakat parasını vermek istememiş. Bu nedenle esnaf ile arasında kavga çıkmış. Tabii ilçe küçük olunca, bir de bayram arefesi sokaklar kalabalık. Herkes toplanmış ve olaylar büyümüş. İlçe küçük olunca polis sayısı da az. Bu nedenle Kaymakamlık da olayları yatıştırmak ve daha büyük provakasyonlara imkan vermemek için sokağa çıkma yasağı ilan etmiş. Çevre ilçelerden de takviye geldi. Olayın dediğim gibi herhangi bir ideolojik ve etnik dayanağı yok.”

HDP’li başkan: Bunu dönüştürmek isteyenler olabilir...

Etkin Haber Ajansı’na (ETHA) konuşan HDP Sinop İl Eş Başkanı Bülent Küçük, kavganın alacak-verecek meselesinden çıktığını belirtti. Küçük yerel kaynakların kavganın etnik nedenle çıkmadığı bilgisini verdiğini aktardı ve şöyle konuştu:

"Durağan'a gelen bir köylü alacağı olan esnaftan parasını istemiş. Esnaf borcunu ödemeyeceğini söyleyince, köylü dükkanın camını kırmış ve esnaf da köylüyü darp etmiş. Köyüne dönen alacaklı, arkadaşlarını alarak esnafı dövmeye başlamış. Bunu üzerine ilçedeki diğer esnaflar bu köylülerin üzerine yürümüş ve kavga büyümüş."

Olukbaşı Köyü'nde Kürtlerin yaşadığını ancak, köyün AKP ve MHP seçmenlerinden oluştuğunu söyleyen Küçük, "Asimile olmuş Kürt vatandaşlarımız yaşıyor. Yani olay siyasi veya etnik değil alacak-verecek kavgası. Buna dönüştürmek isteyenler olabilir, ancak durumun böyle olmadığını söylemek gerek" diye konuştu.

Olayın görüntüleri şöyle: