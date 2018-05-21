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Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü

SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta Erol A

21 Mayıs 2018 20:11

SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta Erol A., geçmişe dayalı husumet nedeniyle kavga ettiği Rahmani Başar\'ı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Ordu Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan Erol A. ve Rahmani Başar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol A. tüfekle Başar\'ı vurdu. Rahmani Başar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gelen polisin yaptığı inceleme sonrasında Başar\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Erol A. ise polise telim oldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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