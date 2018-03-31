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Çevre

Sinop'ta sahile ölü yunus ve kuşlar vurdu

Yunus ve kuşların ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından açıklanacak

31 Mart 2018 21:45

Sinop sahilinde 4 ölü yunus kıyıya vurdu. Bölgede çok sayıda da ölü kuş bulundu. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yunusların balıkçıların ağlarına takıldığını ve oksijensiz kalarak öldüklerini söyledi.

Sinop Bahçeler sahilinde 4 ölü yunus ve kuş ölüsü bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. 

Bölgeye sevk edilen ekipler, ölü yunus ve kuşları bölgeden toplayarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Ölümlerin neden kaynaklandığı ise daha sonra yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı belirtildi. 

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Yunuslar, denizde balıkçıların ağlarına takılıyor, oksijensiz kalıp ölüyorlar. Balıkçıların da isteyerek yaptığı bir şey değil tabii herkes ekmeğinin peşinde" dedi. (DHA)

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