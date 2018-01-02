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Sinop’ta otomobille traktör çarpıştı :1 ölü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

02 Ocak 2018 00:16

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sinop’tan Ayancık ilçe istikametine giden Adem Torluoğlu idaresindeki 34 HZ PG plakalı otomobil karşı yönden gelen Nurettin Yıldız\'ın kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Torluoğlu ise Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek teslim oldu. Yıldız\'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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