Sinop'ta olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiledi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta etkili olan sağanak yağmur ve sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde aksamalar oldu, iptaller yaşandı.

Sinop kent merkezinde etkili olan sis ve sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle Sinop Havalanı\'nde uçak seferlerinde iptaller ve aksamalar yaşandı. Ayrıca bugün Sinop Dokuzoğlu Stadı\'nda oynanan Türkiye Bölgesel Amatör Lig 4\'üncü grupta müçadele eden Sinopspor- Görelespor maçı da olumsuz hava koşulları nedeniyle 27\'inci dakikada tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun belirleyeceği bir tarihte müsabakanın tekrar oynanacağı belirtildi.

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