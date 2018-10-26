Sinop'ta nükleer santral için kesilen ağaç sayısı 650 bini aştı!

İnceburun’daki nükleer santral projesi nedeniyle kesilen ağaç sayısı 650 bini aştı. Projenin iptal edilmemesi durumunda yüz binlerce ağacın daha kesileceği belirtildi.

Sinop İnceburun’da yapılması planlanan Türkiye’nin ikinci nükleer santral projesi kapsamında aylardır süren ağaç katliamında şimdiye kadar 650 binden fazla ağaç kesildi. geçti. Bölge halkı, santrala karşı açtıkları davadan projenin iptal edilmesine yönelik bir sonuç çıkmasını beklerken Sinop Nükleer Karşıtı Platform’dan Zeki Karataş, “Proje iptal edilmezse yüz binlerce ağaç daha katledilecek” diyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre santrala karşı mücadele eden bölge halkı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nde nükleer santralin Sinop üst ölçekli planlarında olmaması nedeniyle dava açtı. Davanın duruşması geçen ay görüldü. Duruşmada Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) adına Mehmet Özdağ, “Enerji Raporu”nu sundu. Raporda nükleer santralın Türkiye için gerekli olmadığı belirtilerek “Çernobil ve Fukuşima nükleer santrallarında meydana gelen can kayıpları ve çevre felaketlerinin çok büyük ve telafisi olanaksız hasarlara neden olduğu görüldü ve tüm dünyada nükleer santrallerın risk faktörü çok yüksek olarak kabul edilmeye başlandı” denildi.

Maliyet çok yüksek

Nükleer santralin elektrik maliyetinin çok yüksek olduğu ifade edilen raporda özetle şu görüşlere yer verildi:

“Nükleer yakıt temini ve teknolojisinin yaratacağı dışa bağımlılık yanında, Sinop NGS’de üretilecek elektriğin tümü için Elektrik Üretim AŞ tarafından 20 yıl boyunca yapımcı şirketlere birim fiyatının yanı sıra yakıt bedelinin tümünün karşılanma garantisi verilmiş olup bu fiyatlar dünya ortalamasının çok üzerindedir. Sinop NGS’nin mülkiyetinin yabancı şirketlerde olacağı yasa ile belirlenmiş olup; Sinop nükleer santrali için çıkarılan yasada da şirket hisse payının hiçbir zaman yüzde 51’in altına düşmeyeceği hüküm altına alınmıştır.”

"Yüz binlerce ağaç daha katledilecek"

Sinoplu yurttaşlar da santral inşaatının çevreye şimdiden verdiği zararı anlattı. Mahkemenin kararı önümüzdeki günlerde açıklanacak ancak bölgede kesilen ağaçlar yüz binleri geçti. Alanın son hali de içler acısı.

Sinop Nükleer Karşıtı Platform’dan Zeki Karataş, "Sinop NGS için için tahsis edilen alanda dikili olan ve kesilen ağaçların köklerini incelediğimizde ağaçların 2 metre arayla dikildiği görülüyor. Kesilmiş ağaçların boşalttığı alanı incelediğinizde şu an 650 binden fazla ağaç kesildiğini görüyorsunuz. Yüz binlerce ağaç da kesilmeyi, katledilmeyi bekliyor. Proje bir an önce iptal edilmeli. Mahkemeden çıkacak karar bölgenin ve Sinop’un lehine olmalı” dedi.