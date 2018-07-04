Sinop'ta, kurtlar 8 koyunu telef etti

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta kurtların saldırısı sonucu 8 koyun telef oldu.

Olay Sinop\'un Bektaşağa Arap Mahallesi\'nde meydana geldi. Çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Ceyhan Yalçın, gece yarısı ağıla giren kurtların, 8 koyununu telef ettiğini söyledi. Ceyhan Yalçın, \"Çocuklarımın görmemesi için koyunları evin önünden aldım. Ormanlık alana götürüp gömdüm\" dedi.

Eşi Sevim Yalçın kurtları gördüğünü belirterek, \"Camın önüne geldi kurtlar. 2 kurt. Eşim ateş etmek istedi. Ben izin vermedim. Biz burada panik yapınca kurtlar kaçtı. 8 tane koyunumuzu parçalamışlar\" diye konuştu.



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