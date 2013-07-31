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Yaşam

Sinop'ta Hz. İsa'ya ait olduğu iddia edilen sandık bulundu

Kazı Başkanı Prof. Dr. Köroğlu: Kazı alanında bir taş sandık içerisinde Hazreti İsa’ya ait olduğunu tahmin ettiğimiz haç parçası olan kutsal bir eşya bulundu

31 Temmuz 2013 03:56

 

Sinop'ta devam eden Balatlar Kilisesi arkeolojik kazı çalışmalarında taş bir sandık içerisinde, Hazreti İsa'ya ait olduğu tahmin edilen bir haç parçası bulunduğu bildirildi.
Sinop Valisi Yavuz Selim Köşger, 35 kişilik ekibiyle kazı alanında çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nu ziyaret ederek, kazı hakkında bilgi aldı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Köroğlu, çalışmaların Avrupa Birliği destekli Alan Yönetimi Projesi kapsamında sürdürüldüğünü söyledi.
Dördüncü kazı yılında olduklarını, geçen sürede bin civarında bireye ait iskelet bulduklarını anlatan Köroğlu, "Kazılar sırasında bilmediğimiz çok şeyi gördük.Buluntulardan öte, yapının ortaya çıkması çok önemli. Sinop'un hem kültür hem de turizm anlamında iyi bir ören yeri kazanmış olması önemli. Artık gelenleri gezdirebileceğimiz bir yer var Sinop'ta. Gerçek kimliği tanımlayan bir yer var. Bizim için çok memnuniyet verici bir şey" dedi.
Kazılarda önemli bir parça bulduklarını dile getiren Köroğlu, "Kazı alanında bir taş sandık içerisinde Hazreti İsa’ya ait olduğunu tahmin ettiğimiz haç parçası olan kutsal bir eşya bulundu. Bu taş sandık bizim için çok önemli bir şey. Hikayesi olan bir şey. Şimdiye kadar çıkan en önemli buluntu bu" diye konuştu.
Vali Köşger ise alanda 4 yıldır hummalı bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Ben de yerinde gördüm. Aynı tempo ve yoğunlukta değerli hocalarımız başkanlığında çalışmalar sürüyor.Balatlar Kilisesi'nde yapılan bu kazılar Sinop'un tarihi için çok önemli bir iş. Bu kazılar neticelendiğinde Sinop tarihi çok daha aydınlanmış olacak ve Sinop'un turizmine ve geleceğine önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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