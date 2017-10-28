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Sinop'ta genç futbolcu kazada öldü

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta otomobilin çarptığı motosikletteki Sinopspor'un U16 takımda forma giyen 16 yaşındaki Tolunay Anaç öldü, arkadaşı ağır yaralandı

28 Ekim 2017 12:53

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta otomobilin çarptığı motosikletteki Sinopspor\'un U16 takımda forma giyen 16 yaşındaki Tolunay Anaç öldü, arkadaşı ağır yaralandı.
Kaza, dün gece, Sinop\'un Demirci Köyü mevkii\'nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 60 RC 667 plakalı otomobil, Tolunay Anaç ve Fuat Karaaslan\'ın üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Tolunay Anaç ve Fuat Karaaslan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Anaç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fuat Karaaslan\'ın tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle, bu hafta oynanacak U16 Ayancıkspor-Sinopspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

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