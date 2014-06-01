Sinop'ta çıkan yangında köydeki 45 hanenin 31'i yandı

Sinop’un Boyabat İlçesi Aşağı Seyrikcek Köyü’nde boş bir evde çıkan yangın 31 evin yanmasına neden oldu. Boyabat Kaymakamı Bilal Bozdemir, yangında can kaybı olmadığını açıkladı.

İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Seyrikcek Köyü’nde İbrahim Kaymaz’a ait boş evde dün gece geç saatlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, köydeki diğer evlere de sıçradı.

İbrahim Aslan ve Emin Adıgüzel’in DHA’da yer alan haberine göre, yangına Boyabat ve Çorum’un Kargı ilçe itfaiyesi ile Boyabat Orman İşletmesi ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1.5 saatte köye gidebilen ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı. 31 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Köye giden Boyabat Kaymakamı Bilal Bozdemir de inceme yaparak köyde 45 ev bulunduğu ancak 14’ünün kullanıldığı söyledi. Yangında can kaybı olmadığını bildiren Kaymakam Bozdemir, "Köyde oturulan 6 haneden 4’ü yandı, 2’si sağlam. Yanan evlerde yaşayan 12 kişi sağ olarak kurtarıldı. Bu insanlarımızı komşu evlerde veya ilçemizde misafir edeceğiz" diye konuştu.