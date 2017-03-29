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Yaşam

Sinop'ta belediye anonsla 'acil satılık' mezar yeri aradı

Gerze ilçesindeki mezarlıkta az sayıda yer kalması üzerine belediye alarma geçti

29 Mart 2017 17:41

Sinop'un Gerze ilçesindeki mezarlıkta sadece 50'ye yakın yer kalması üzerine belediye, anonsla "acil satılık" mezarlık yeri aradı.

Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, yaptığı açıklamada, 2009 yılında istimlak ettikleri 8 dönüm alanda yaptıkları mezarlığın dolmak üzere olduğunu söyledi. İlçede belediyelerine ait mezarlık için uygun bir alan bulunmaması nedeniyle mecburen arazi satın alacaklarını dile getiren Belovacıklı, işlemlerin uzun sürmesi ve mezarlıkta az sayıda yer kalmasından ötürü vatandaşlara ivedi olmaları yönünde çağrı yaptıklarını anlattı.

"Satmak isteyenlerin başvurmasını istedik"

İlçede yaşlı nüfusun fazlalığına işaret eden Belovacıklı, şunları söyledi:

"İlçemizin nüfusu 23 bin civarında. Sekiz dönümlük mezarlığımızda 50'ye yakın mezar yapabileceğimiz yer kaldı. Anons yoluyla vatandaşlarımıza ulaşarak uygun yeri olan, satmak isteyenlerin ivedilikle belediyemize başvurmalarını istedik."

Belovacıklı, anonsun ardından belediyeye müracaatlar geldiğini bildirerek, "Yaptığımız anons sonrası uygun yeri olan 7 vatandaşımız belediyemize başvurdu. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdilik tekrar anons yaptırmayacağız. Başvuran kişilerle görüşmelerin tamamlanmasını bekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

 

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