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Sinop'ta batan teknede kaybolan balıkçı aranıyor (2)

ÖZER, TOPRAĞA VERİLDİ Karadeniz'de, dün Sinop'un 1

11 Ocak 2019 17:22

ÖZER, TOPRAĞA VERİLDİ
Karadeniz\'de, dün Sinop\'un 1.2 mil açığında balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Nadir Özer (58), bugün düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Özer için Samsun\'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Dereköy Yalı Camii\'nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Muşta Merkez Mezarlığı\'nda toprağa veridi. 5 çocuk babası ve tekne kaptanı olan Nadir Özer\'in çocukluğundan bu yana balıkçılıkla uğraştığı belirtildi. 
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