Sinop'ta 2.5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Esra AKSU/AYANCIK, (DHA)- SİNOP’un Ayancık ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali\'nde, ızgarada pişirilen 2,5 ton hamsi, 2 saatte tüketildi.

Ayancık ilçe belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen festivalde, vatandaşlara hamsi ve helva ikramı yapıldı. Izgaralarda pişirilen yaklaşık 2,5 ton hamsi, 2 saatte alanı dolduran vatandaşlar tarafından tüketildi. İkramın ardından kalabalık, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Etkinlikte konuşan Ayancık Belediye Başkanı Aslan Özdemir, bir ilke imza attıklarını belirterek, \"Karadeniz’de kıyısı ve zengin ormanı ile birçok güzelliği bir arada yaşadığımız güzel ilçemiz Ayancık’ın en büyük kıymeti, ahlaklı, çalışkan, dinine, vatanına bağlı, sevgi dolu insanımızdır, hemşerimizdir. Denizinden, ormanından bereket yağan, şükrettikçe ziyadeleşen bu nimetler içerisinde bizim sevgimiz çoğalmış, akrabalık bağlarımız kuvvetlenmiş ilçemizin ihyası ve dirliği için elbirliği ile gayretlerimiz artmıştır. Bugün şahit olduğumuz hamsi ikramı bu sevginin ifadesidir. Bu sene ilkini yaptığımız festivali gelecek yıllara yaymak istiyoruz. Amacımız hamsi yemeyen kimsenin kalmaması\" dedi.

\'HAMSİNİN OCAĞI SİNOP\'TUR\'

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ise Sinop\'un hamsinin ocağı olduğunu belirterek, \"Balıkçılarımız ekmeklerini, Karadeniz’in hırçın dalgalarından çıkartıyorlar. Hamsinin ocağı da Sinop arkadaşlar. Onun için bugün burada belediye başkanımızı bir öncülük yaparak böyle bir şölenle bu manayı buluşturduğu için tebrik ediyorum\" diye konuştu.



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