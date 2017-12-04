Sinop'ta 2 katlı ev, samanlık ve ahır yandı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP’un Erfelek ilçesinde 2 katlı ev, samanlık ve ahır çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Sinop\'un Erfelek ilçesi Çayır Köyü\'nde Sefa Erdem’e ait evde iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sinop Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın evin yanında bulunan samanlık ve ahıra da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalesine rağmen 2 katlı ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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