Sinop'ta 2 bin sülün doğaya salındı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta Orman ve Su İşleri 10\'uncu Bölge Müdürlüğü\'nce getirilen 2 bin sülün, Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda doğaya salındı.

Orman ve Su İşleri 10\'uncu Bölge Müdürlüğü\'nce yapılan çalışma kapsamında Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu\'nda yetiştirilen 2 bin sülün kuşu Sinop\'a getirildi. Doğadaki sülün varlığının artırılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışma kapsamında Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda 2 bin sülün doğaya bırakıldı. Sinop’ta da 2000 yılından bu yana düzenli olarak doğaya sülün bırakıldığı belirtildi. 2 bin adet sülün, Sinop Hamsilos Tabiat Parkı içerisinde Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda doğaya salındı. Sülün salımı programına katılan Sinop Valisi Köksal Şakalar, \"Bu alan avlanmaya kapalı bir alan. Tabiatın dengesini korumak için, dengeyi daha uygun bir seviyeye getirmek için sülünlerimizi göndereceğiz. Bu sülünlerimiz benim daha önce çalıştığım Gelemen’den geliyorlar. Eski memleketimizden yeni memleketimize geliyorlar. Tüm vatandaşlarımız özellikle avcılarımızın bu sülünlerimize ve diğer canlılarımıza sahip çıkmasını temenni ediyoruz\" dedi.

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