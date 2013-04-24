T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sinop'ta 15 köpek öldürülüp çöp kamyonunda preslendi

Zehirli yiyecek verilen sahipli ve sahipsiz 15 köpek telef oldu

24 Nisan 2013 15:37

Sinop’un Türkeli İlçesi’ne bağlı Güzelkent Beldesi’nde, sahipli ve sahipsiz 15 köpek zehirlenerek öldürüldü. Köpeklerin cansız bedenleri presli (sıkıştırmalı) çöp kamyonuna atılarak ezildi.

Olay geçen pazertesi günü Türkeli İlçesi’ne bağlı Güzelkent Beldesi’nde meydana geldi. Zehirli yiyecek verilen sahipli ve sahipsiz 15 köpek telef oldu. Köpek ölüleri, Belediye ekipleri tarafından toplanıp önce çöp araçlarına, ardından şehir çöplüğüne atıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Songül Korkmaz'ın haberine göre, köpeği zehirlenen vatandaşlar ve hayvanseverler duruma tepki gösterdi. 15 köpeğin vahşice katledildiğini söyleyen kendi köpeği de zehirlenen Muhammet Sönmez, 'Burada köpekleri katlediyorlar. Cüzdanı ve aşıları dahi olan köpeğimi zehirlediler. Bunu yapanlardan şikayetçiyim.

Köpekleri zehirlediler. Belediye de sokak ortasında bulunan bu köpekleri çöp arabasının arkasına atarak aracın hareket eden mekanizmasını çalıştırdılar. Yani köpekler çöp arabasında ezildi.

Daha sonra bunları Güzelkent Belediyesi’nin çöplüğüne döktüler. Bunu yapanların cezalarını çekmelerini istiyorum' dedi. Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

ETİKETLER

sinopköpekçöp kamyonubelediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24