Sinop'ta 15 köpek öldürülüp çöp kamyonunda preslendi

Sinop’un Türkeli İlçesi’ne bağlı Güzelkent Beldesi’nde, sahipli ve sahipsiz 15 köpek zehirlenerek öldürüldü. Köpeklerin cansız bedenleri presli (sıkıştırmalı) çöp kamyonuna atılarak ezildi.

Olay geçen pazertesi günü Türkeli İlçesi’ne bağlı Güzelkent Beldesi’nde meydana geldi. Zehirli yiyecek verilen sahipli ve sahipsiz 15 köpek telef oldu. Köpek ölüleri, Belediye ekipleri tarafından toplanıp önce çöp araçlarına, ardından şehir çöplüğüne atıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Songül Korkmaz'ın haberine göre, köpeği zehirlenen vatandaşlar ve hayvanseverler duruma tepki gösterdi. 15 köpeğin vahşice katledildiğini söyleyen kendi köpeği de zehirlenen Muhammet Sönmez, 'Burada köpekleri katlediyorlar. Cüzdanı ve aşıları dahi olan köpeğimi zehirlediler. Bunu yapanlardan şikayetçiyim.

Köpekleri zehirlediler. Belediye de sokak ortasında bulunan bu köpekleri çöp arabasının arkasına atarak aracın hareket eden mekanizmasını çalıştırdılar. Yani köpekler çöp arabasında ezildi.

Daha sonra bunları Güzelkent Belediyesi’nin çöplüğüne döktüler. Bunu yapanların cezalarını çekmelerini istiyorum' dedi. Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.