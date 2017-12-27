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Sağlık

Sinop'ta 13 yaşındaki kız çocuğu evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

13 yaşındaki İ.A.'nın babasının polis olduğu belirtildi

27 Aralık 2017 23:53

Sinop'ta babası polis olan 13 yaşındaki İ.A. adlı kız çocuğu, evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru H.A.'nın kızı İ.A., Zeytinlik Mahallesi'ndeki evlerinde başından tabancayla tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından İ.A.'nın cesedi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

 

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