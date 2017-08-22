Sinopspor, Alanzinho ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

İbrahim ASLAN/SİNOP,(DHA)- TÜRKİYE\'de daha önce Trabzonspor, Balıkesirspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor forması giyen Alanzinho, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sinopspor ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan bu sene çok güçlü bir takım kurmaya çalıştıklarını ve hedeflerinin şampiyon olarak 3\'ncü lige çıkmak olduğunu söyledi.

Türkiye\'ye gelmekten mutlu olduğunu söyleyen Alanzinho \"Öncelikle tekrar Türkiye’ye döndüğüm için çok mutluyum. Sinop’a geldiğim için de çok mutluyum. Bu teklifi aldıktan sonra gerçekten çok sevindim. Beni burada görmek isteyen insanlara çok teşekkür ederim. Beni burada görmek istediler ve ellerinden geleni yaptılar. Benim Türkiye sevgimi herkes biliyor. Buraya tekrar döndüm ve çok mutluyum. Bugün Sinopspor’a geldiğim için de çok mutluyum. Bir an önce takım arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. Hayatımda her zaman mücadeleci bir insan oldum. Bu takımda benim için yeni bir mücadele olacak. Elimizden geleni yapıp büyük hedeflere ulaşacağız\" dedi.



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