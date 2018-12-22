Sinopluların nükleer güç santraline karşı mücadelesi sürüyor: 650 bin ağaç kesildi, doğamız yok oluyor

Samsun Çevre Platformu SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ, “Sinop halkı neden nükleer santral istemiyor?” diye soran Japon gazetecilere, “650 bin ağaç kesildi. Doğamız yok oluyor. Hiroşima’da ölen 8 yaşındaki kız çocuğuna Nâzım’ın dizeleri ile gözyaşı döken Türk halkı, nükleer karşıtı mücadelede Japon halkından destek bekliyor” yanıtını verdi.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Sinop Nükleer Güç Santralı için Japonya’da gündemde olan maliyet artışları nedeniyle yatırımcı Japon şirketleri projeden vazgeçmeyi tartışıyor. Tokyo Broadcasting System (TBS) basın kuruluşundan iki temsilci Peter S. Harold ve Yusuke Sakurai nükleer santral çalışmalarını ve tepkileri araştırmak için Sinop’a geldi.

Japon gazetecileri bilgilendirme toplantısında konuşan Özdağ, “İnce Burun Yarımadası ve çevresi orman alanı olarak belirlenmiş ve yakın çevresi doğal yaban yaşam koruma alanları olan bir bölge. Santral için soğutma amaçlı su denizden çekilecek, kaynatılacak ve denize salınacak. Sinop ili Karadeniz’de Türkiye balıkçılığının en önemli merkezlerinden. Balıkçılık yok olacak” dedi.

Ne olmuştu?

2013 yılında, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve o zamanlar Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Sinop Nükleer Santrali projesi imzalanmıştı. Projenin maliyetindeki artışlar ve tepkiler, hayata geçirilmesini geciktirmişti.