Sinop ve Samsun dışında tüm Türkiye yağmurun etkisinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre Sinop ve Samsun dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece saatlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13

İSTANBUL Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11

KIRKLARELİ Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

TEKİRDAĞ Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9

EGE

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 11

DENİZLİ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İZMİR Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı 16

UŞAK Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12

AKDENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun, öğle saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

ANTALYA Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18

BURDUR Çok bulutlu öğle saatlerinde yağmurlu 13

ISPARTA Çok bulutlu öğle saatlerinde yağmurlu 12

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA Çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmurlu 10

ÇANKIRI Çok bulutlu ve yağmurlu 8

ESKİŞEHİR Çok bulutlu ve yağmurlu 10

KONYA Çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmurlu 12

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu 11

DÜZCE Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu 13

SİNOP Çok bulutlu 12

ZONGULDAK Çok bulutlu ve akşam saatlerinde bir ara hafif yağmurlu 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Samsun dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Gümüşhane ve Bayburt ile bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ARTVİN Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 11

BAYBURT Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3

SAMSUN Çok bulutlu 14

TRABZON Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 12

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece saatlerinde bölgede yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ERZİNCAN Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 7

ERZURUM Çok bulutlu ve kar yağışlı 1

ŞIRNAK Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 7

VAN Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güneyinde sabah saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

BATMAN Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

DİYARBAKIR Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

GAZİANTEP Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

ŞANLIURFA Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14