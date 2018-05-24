T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sinop Vali Şakalar, görevine başladı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - VALİLER Kararnamesi ile Sinop'a atanan Köksal Şakalar, bugün görevine başladı

24 Mayıs 2018 17:19

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - VALİLER Kararnamesi ile Sinop\'a atanan Köksal Şakalar, bugün görevine başladı.
Valiler Kararnamesi ile Hasan İpek\'in yerine Sinop\'a atanan Köksal Şakalar, valilik binasında karşılandı. Karşılama törenine Sinop vali yardımcıları İzzet Ercan ile Mehmet Tanışır, ilçe kaymakamları ve protokol üyeleri katıldı. Makamında açıklama yapan Vali Şakalar, \"14 Mayıs 2018 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Sinop ilimize atamamız yapıldı. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanı\'mız olmak üzere Sayın Başbakan\'ımıza, İçişleri Bakanı\'mıza, Bakanlar Kurulu\'muzun değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Sinop daha önceden bildiğimiz gördüğümüz ilimiz. Denizi, ormanları, şelaleleri, tarihi ve tabiat güzellikleri ile huzurlu sakin bir ilimiz. Bundan sonra bizler de Sinop’a elimizden geldiği kadar hep beraber ağabeylerimizden, büyüklerimizden devraldığımız bayrağı ileri getirmek için çalışacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Esra AKSUSİNOP DHAVALİLER KararnamesiSinopKöksalValiler KararnamesiHasanKarşılamaErcanTanışırMakamındaValiMayısBakanlar KuruluBuSayın CumhurbaşkanıBaşbakanBakanı Bakanlar KuruluDeniziBundanSinopa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24