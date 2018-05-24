Sinop Vali Şakalar, görevine başladı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - VALİLER Kararnamesi ile Sinop\'a atanan Köksal Şakalar, bugün görevine başladı.

Valiler Kararnamesi ile Hasan İpek\'in yerine Sinop\'a atanan Köksal Şakalar, valilik binasında karşılandı. Karşılama törenine Sinop vali yardımcıları İzzet Ercan ile Mehmet Tanışır, ilçe kaymakamları ve protokol üyeleri katıldı. Makamında açıklama yapan Vali Şakalar, \"14 Mayıs 2018 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Sinop ilimize atamamız yapıldı. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanı\'mız olmak üzere Sayın Başbakan\'ımıza, İçişleri Bakanı\'mıza, Bakanlar Kurulu\'muzun değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Sinop daha önceden bildiğimiz gördüğümüz ilimiz. Denizi, ormanları, şelaleleri, tarihi ve tabiat güzellikleri ile huzurlu sakin bir ilimiz. Bundan sonra bizler de Sinop’a elimizden geldiği kadar hep beraber ağabeylerimizden, büyüklerimizden devraldığımız bayrağı ileri getirmek için çalışacağız\" dedi.



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