Sinop'taki yunus ölümleri araştırılıyor

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, sahile vuran 13 yunus balığının ölüm nedenini belirlemek için araştırma başlattı. Sinop Üniversitesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, yunus ölümlerinin Sinop için sıradan bir vaka olmadığını söyledi.

Sinop’un Akliman sahilinde yürüyüş yaparken sahildeki ölü yunusları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine sahile gelen Sinop Belediyesi ekipleri ile Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, bölgede inceleme yapmıştı.

Sayılarının 13 olduğu belirlenen yunuslardan 4’ü alınabilmişti. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, ölüm sebeplerini araştırmak için yunusları kamyonete yükleyerek fakülteye götürmüştü.

"Sinop için sıradan bir vaka değil"

Sinop Üniversitesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam, 3 tane yunus ihbarı aldık, karaya vuran yunus ihbarı aldık. Bölgeye gidip tarama yaptığımızda, o gün 7 tane daha bulduk, toplam 10 tane. Ertesi gün tekrar gittiğimizde benzer bölgede 3 tane daha, yani toplamda 13 tane. Tırtak türü yunusun karaya vurduğunu tespit ettik. Hafta sonu ulaşım sıkıntılıydı, kar yağmıştı, sıkıntı çektik, 4 tanesini alabildik. 4 tanesini fakültemize getirdik. Onların incelemeleri devam edecek. Neden öldüklerine dahil şu aşamada çok erken bir şey söylemek. Çok sıra dışı bir şey olmadığını söyleyebilirim ancak Sinop için sıradan bir vaka da değil. Bunları araştıracağız, göreceğiz. En son bu Akliman mevkiinde rastladığımız hayvan üzerinde, bir ağa yakalandığına dair, balıkçılık etkileşimi olduğuna dair güçlü izler var üzerinde, kuyruk kesikliği var, üzerinde ağ izleri var. Muhtemelen bir tanesi balıkçılık etkileşimi. Ama diğerlerine, dediğimiz gibi 9 tanesine ulaşamadık. Aldığımız 4 tanesini de muhtemelen yarına inceleyip ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Fırtınadan değil. Farklı zamanlarda yani bir, iki, üç gün içinde ölüp o sert fırtınayla beraber de ölüleri karaya sürüklenmiş olabilir. Yoksa fırtınadan ölme gibi bir durumları olmaz. Karadeniz’de 3 tane yunus türü yaşıyor. Bunlar afalina, tırtak ve mutur. Tırtak, bizim şimdi burada bulduğumuz karaya vuran türler, daha çok açık deniz türü olarak bilindiği için, daha çok açık denizde avcılık yapan gırgır çevirme ağlarıyla etkileşime giriyor. O yönde bir etkileşim var mı, yok mu ona bakmaya çalışacağız ilk başta. Boğulma ibaresi var mı, yok mu? Yoksa diğer alternatifleri değerlendirmeye çalışacağız."