Sinop'ta yapılacak karayolunun 585 milyon liralık ihalesi özel davetle Yapı ve Yapı'ya verildi

Sinop'ta yapılacak karayolunun ihalesi, özel olarak davet edilen Yapı ve Yapı'ya verildi. İhale bedeli olarak şirkete 585.3 milyon liraya verildi.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun 21-b maddesine göre Pazarlık usulüyle yapıldı. 7 Eylül günü gerçekleşen Sinop’taki karayolu projesinin yaklaşık maliyeti 653.9 milyon TL olarak hesaplandı. İhale, özel olarak davet edilen Yapı ve Yapı İnşaat’a 585.3 milyon liraya verildi.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, tam adı, “İkisu Köprüsü-Yenikonak Yolu 0-4 km, İkisu Köprüsü-Ayancık arası 0-6 km, Türkeli-Ayancık/Yenikonak Ayrımı Devlet Yolu 0-39 km İşi ” olan proje, 30 Eylül günü imzalanan sözleşmeye göre 470 gün sürecek ve 20 Ocak 2023'te tamamlanacak.

Yapı ve Yapı'nın son yıllarda aldığı bazı ihaleler

28 Haziran 20213 milyar 111 milyon TL

Halkalı -Ispartakule arası (Kanal İstanbul geçişi) Demiryolu

(Gülermak’la birlikte)

22 Haziran 2021

424 milyon TL

“Konya, Taşkent-Ermenek Ayrımı-Balcılar İl Yolu”

15 Ocak 2021

2 milyar 135 milyon TL

Erdemli-Silifke -Taşucu Karayolu (Özaltın’la birlikte)

30 Aralık 2020

440 milyon TL

Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

16 Temmuz 2020

1 milyar 370 milyon TL

Rize İyidere Lojistik limanı (Cengiz İnşaat’la birlikte)

19 Ekim 2020

324.5 milyon TL

Ambarlı -Pendik Deniz Doğalgaz Boru Hatlarının İyileştirilmesi (Atlas Maden’le birlikte)

7 kez sermaye artışına gitti

Zafer Yıldırım’ın sahibi olduğu Yapı & Yapı 100 bin lira sermaye ile 2004 yılında kuruldu. O tarihten bu yana 7 kez sermaye artışına giden şirket, sermayesini 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.

Yapı ve Yapı, 5 yılda aldığı 12 büyük ihalede 6 milyar 320 milyon liralık sözleşme imzaladı.

Yapı&Yapı halihazırda İstanbul Finans Merkezi'ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki KİPTAŞ'ın projesinin inşaatını yürütüyor. Emlak Konut GYO'nun Başakşehir'deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yapı & Yapı, kamudan aldığı çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor. Ankara AKM ve Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın projeleri arasında yer alıyor.