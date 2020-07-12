Sinop'ta baba ve iki oğlu boğularak hayatını kaybetti

Sinop'un Ayancık ilçesi plajında baba ve iki oğlu boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesi Ağaçlı köyü Harzana Plajı'nda serinlemek için denize giren Kerem ve Resul Demirci denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden baba Ramazan Demirci de denize girerek çocuklarını kurtarmaya çalışırken ters akıntı nedeniyle boğuldu. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan üç kişi kurtarılamadı. (İHA)