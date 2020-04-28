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Sinop'ta 5 yaşındaki çocuktan 9 gündür haber alınamıyor

Otizmli İbrahim Ay'ı arama çalışmaları, 400 kişilik ekiple sürdürülüyor

28 Nisan 2020 19:53

Sinop'ta 5 yaşındaki otizmli İbrahim Ay 9 gündür kayıp. İbrahim'i bulmak için 400 kişilik bir ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'un Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmaları, 400 kişilik ekiple sürdürülüyor. Havadan ve karadan yürütülen arama çalışmalarında özel eğitimli kadavra köpekleri de yer alıyor.

AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan arama çalışmalarına çok sayıda vatandaş da destek verdi.

İbrahim Ay'dan, 9 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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