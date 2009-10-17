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Kültür-Sanat

Sinop Müzesi yılın müzesi adayı

Avrupa Müze Formu Değerlendirme Komitesi üyeleri, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü için inceleme yapmak üzere Sinop Müzesi'ni gezdi.

17 Ekim 2009 03:00

Avrupa Müze Formu Değerlendirme Komitesi üyeleri, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü için inceleme yapmak üzere Sinop Müzesi'ni gezdi.

Edinilen bilgiye göre, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 'EMYA 2010' için Türkiye’den başvuruda bulunan 3’ü özel, 2’si Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 5 müzeden biri olan Sinop Müzesi incelemeye alındı.
        
Bu amaçla Sinop’a gelen Avrupa Müze Formu Değerlendirme Komitesi üyeleri Massimo Negri ve Hermann Schafer’e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun ve Sinop Müzesi Müdür Vekili Fuat Dereli tarafından Sinop Müzesi gezdirildi.
 
Konu hakkında bilgi veren Tosun, 2010 yılında yapılacak olan Avrupa Yılın Müzesi Ödülü için başvuruda bulunmaları nedeniyle ilgili heyetin incelemelerde bulunduğunu söyledi. Heyet üyeleri İtalyan tarihçi Massimo Negri ve Alman tarihçi Hermann Schafer’in müzeyle ilgili etüt çalışması yapacağını bildiren Tosun, "Buradaki izlenimleri Amsterdam’da yapılacak değerlendirmede gündeme gelecek. Umarız bir derece alırız" dedi.
       
Tosun, yarışmanın ilin tanıtımı ve Sinop turizmi için de çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye’den başvuruda bulunan müzeler arasında Sinop Müzesi’nin yanı sıra Çorum Müzesi, Türkiye İş Bankası Müzesi, İstanbul Oyuncak Müzesi ve BJK Müzesi’nin bulunduğu öğrenildi.

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