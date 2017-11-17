T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu açılışı gerçekleşti

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Fuar Merkezi'nde Ümraniye Belediyesi ve Sinoplu İşadamları bir araya geldi

17 Kasım 2017 12:49

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Fuar Merkezi\'nde Ümraniye Belediyesi ve Sinoplu İşadamları bir araya geldi. Etkinlikte, belediye 14 yıldır düzenlediği edebiyat eserleri  yarışmalarında  dereceye giren kitaplarını da sergiledi.

CNR İstanbul Fuar Merkezi’nde, Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu açılışı gerçekleştirildi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, açılışına katılarak, stantları gezdi. Ümraniye Belediyesinin 14 yıldır düzenlediği Resim, Hikâye ve Şiir yarışmalarında dereceye giren kitaplar ve Meslek Edindirme Kursları’nda yapılan ürünler forumda bulunan Ümraniye Belediyesi’nin standında sergilendi. Ümraniye Belediyesi’nin 2004’ten bu yana yaptığı hizmet ve projeleri anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD) Başkanı Rafet Orhan, İstanbul İlçe Belediye Başkanları, Sinoplu İş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu açılışının ardından Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve işadamlarını, Ümraniye Belediyesinin standında ağırlayarak, sohbet etti.

“EKONOMİMİZİN HIZLI KALKINMASINA KATKI SAĞLIYOR”

İstanbul Fuar Merkezi’nde Sinoplularla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,”Bugün Sinoplu iş adamları derneğimizin bir fuarında bir aradayız. Son zamanlarda hemşehri dernekleri memleketlerini, ürünlerini tanıtma noktasında İstanbul’da Büyükşehir Belediye’mizin öncülüğünde tanıtım günleri yapılıyor. Doğrusu çok da güzel oluyor. Hem ekonomimizin hızlı kalkınmasına katkı sağlıyor hem de yerli iş adamlarının birbirini tanımalarına ve yeni iş birlikleri kurmalarına vesile oluyor. Biz de bugün burada bir stand açmak suretiyle Sinoplularla el ele bir tablo sergiledik”dedi.

 

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fuar MerkeziBelediyesiSinopluEtkinliktebelediye 14CNRFuar Merkezinde SinopDünyasıGirişimci ForumuBelediye Başkanı Hasan CanBelediyesininResim HikâyeMeslek Edindirme KurslarındaAçılışaBelediye Başkanı Hasan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24