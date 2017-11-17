Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu açılışı gerçekleşti

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Fuar Merkezi\'nde Ümraniye Belediyesi ve Sinoplu İşadamları bir araya geldi. Etkinlikte, belediye 14 yıldır düzenlediği edebiyat eserleri yarışmalarında dereceye giren kitaplarını da sergiledi.

CNR İstanbul Fuar Merkezi’nde, Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu açılışı gerçekleştirildi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, açılışına katılarak, stantları gezdi. Ümraniye Belediyesinin 14 yıldır düzenlediği Resim, Hikâye ve Şiir yarışmalarında dereceye giren kitaplar ve Meslek Edindirme Kursları’nda yapılan ürünler forumda bulunan Ümraniye Belediyesi’nin standında sergilendi. Ümraniye Belediyesi’nin 2004’ten bu yana yaptığı hizmet ve projeleri anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD) Başkanı Rafet Orhan, İstanbul İlçe Belediye Başkanları, Sinoplu İş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu açılışının ardından Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve işadamlarını, Ümraniye Belediyesinin standında ağırlayarak, sohbet etti.

“EKONOMİMİZİN HIZLI KALKINMASINA KATKI SAĞLIYOR”

İstanbul Fuar Merkezi’nde Sinoplularla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,”Bugün Sinoplu iş adamları derneğimizin bir fuarında bir aradayız. Son zamanlarda hemşehri dernekleri memleketlerini, ürünlerini tanıtma noktasında İstanbul’da Büyükşehir Belediye’mizin öncülüğünde tanıtım günleri yapılıyor. Doğrusu çok da güzel oluyor. Hem ekonomimizin hızlı kalkınmasına katkı sağlıyor hem de yerli iş adamlarının birbirini tanımalarına ve yeni iş birlikleri kurmalarına vesile oluyor. Biz de bugün burada bir stand açmak suretiyle Sinoplularla el ele bir tablo sergiledik”dedi.

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