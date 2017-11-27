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Sinop Garnizon Komutan eski Yardımcısı Çetinkaya'ya FETÖ davasından 6 yıl hapis 

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Sinop eski Valisi Yasemin Özata Çetinkaya’nın eşi Sinop Garnizon Komutan eski Yardımcısı Albay Temel Çetinkaya, mahkemece 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

27 Kasım 2017 17:52

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Sinop eski Valisi Yasemin Özata Çetinkaya’nın eşi Sinop Garnizon Komutan eski Yardımcısı Albay Temel Çetinkaya, mahkemece 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sinop\'ta, darbe girişimi sırasında dönemin Sinop Valisi Yasemin Öçata Çetinkaya, 15 Temmuz sonrası görevden alınırken, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi dönemin Sinop Garnizon Komutan eski Yardımcısı Albay Temel Çetinkaya, mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderilmişti.
Temel Çetinkaya\'nın yargılanmasına bugün devam edildi. Sinop Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasında Çetinkaya, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çetinkaya, yargılandığı \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\' suçundan ise beraat etti.

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