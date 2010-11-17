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Yaşam

SINIRÖTESİ BAYRAMLAŞMA İÇİN GEÇİŞLER BAŞLADI AKÇAKALE (A.A)

17 Kasım 2010 14:40

-SINIRÖTESİ BAYRAMLAŞMA İÇİN GEÇİŞLER BAŞLADI AKÇAKALE (A.A) - 17.11.2010 - Sınır ötesi bayramlaşma uygulaması kapsamında yakınlarıyla bayramlaşmak isteyen vatandaşların Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından geçişleri başladı. Akçakale Kaymakamlığına yaptıkları müracaat sonucu Suriye'deki yakınlarıyla 48 saatliğine görüşebilmek için ''idari mektup'' alan vatandaşlar, sabah erken saatlerinde itibaren sınır kapısı önünde toplandı.  Görevlilerce evrakı kontrol edildikten sonra geçişlerine izin verilen vatandaşların çoğunlukla Suriye'deki akrabalarına halı, alüminyum tencere, battaniye ve mutfak malzemesi gibi hediyeler götürdükleri görüldü. Akçakale Kaymakamı Şefik Aygöl ve beraberindeki heyet de sınırı geçerek, Suriye'nin Rakka vilayetine bağlı Tellebyat Mıntıka Müdürü Albay Adnan El Halil ve Suriyeli yetkililerle bayramlaştı. Suriyeli müzik grubunun seslendirdiği Arapça şarkılar eşliğinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Tellebyat Sınır Kapısında, Albay Adnan El Halil ve yetkililer, Türk misafirlere gül ve çeşitli hediyeler verdi. Bu arada, alınan önlemler sayesinde geçişlerde herhangi sıkıntının yaşanmadığı görüldü.

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