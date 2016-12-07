Sinirliler için öfke dükkânı!

İngiltere’de insanların sinir ve streslerini çıkarmaları için çanak-çömlek ürünlerinden elektronik ürünlere kadar kırıp dökebilecekleri eşyaların satıldığı ilk 'Öfke Dükkânı' açıldı.

Müşterilerin sinir ve streslerini çıkarmak için belirli ücret karşılığında var olan eşyaları seçip parçalayacakları “Öfke Dükkânı” İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesinde kuruldu. “Öfkenizi açığa çıkarmak için mükemmel bir yer” diyerek dükkânı anlatan Zaac Spencer, müşterilerinin 20 dakika süre ile bütün öfkelerini çıkarmaya yardımcı oluyor.

Kilisenin içinde

Çevrelerinde daha önce böyle bir dükkân olmadığını söyleyen Spencer, bir kilisenin içinde bulunan dükkânı için 7 bin 500 sterlin (35 bin TL) harcadı.