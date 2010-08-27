Sinirleri gevşetin

T24 - Isı ve nem artışı psikolojik sorunları tetikliyor. Uzmanların önerisi vücudun kaybettiği su ve tuz dengesini yeniden kurmak.



Sıcakların artması ruh sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Psikiyatrlar, aşırı sıcakların duygu-durum bozukluklarına, ani öfke patlamalarına neden olabileceğini belirterek “Sıcak havalarda vücudun sıvı dengesi bozulduğu için aşırı öfke durumları görülebiliyor. Sıvı ve tuz dengesini korumak için bol sıvı alınması, mineralli içeceklerin içilmesi gerekmektedir” dediler.







Psikiyatr Muzaffer Uyar, ısı ve nem artışının birçok psikolojik sorunu beraberinde getirdiğini belirterek “Isı artışı terleme, solunumun hızlanması ve güçleşmesi, kalp atış hızının artması gibi bazı fizyolojik belirtilere neden olur. Endişe, anksiyete bozuklukları yaşayanlar ve panik atağı olanlarda zaten rahatsızlık verici düzeyde bulunmaktadır. Bu nedenle ısı artışı ile birlikte bu iki psikiyatrik bozuklukta bir artış görülebilir” dedi.













Öfke patlamaları





Uyar, sıcaklar ile birlikte manik depresif bozukluğun da otaya çıktığını anımsatarak şöyle devam etti: “Manik bozukluğun bazı türleri ve yaz aylarında alevlenen şizofreni benzeri bozukluklar halk arasında cinnet olarak adlandırılır. Sıcakların artmasıyla birlikte öfke ve tahrip davranışlarında bir artış yaşanmaktadır. Bunu en açık olarak, ülkemizde yaz bastırınca artan trafik kazaları ve trafik kavgalarında gözlemleyebiliriz. Yine yaz aylarında alkol kullanımında artış ve buna bağlı psikolojik sorunlar da artar. Yazla tetiklenen psikiyatrik sorunları olan bireylerin dikkatli olmaları gerekir. Toplumsal anlamda yaz öfkeleri trafik sorunları, öğrenci şiddet davranışlarında artış gibi konuların istatistiksel çalışmalarla daha iyi belirlenmesi ve önlem alınması gerekmektedir.”







Psikiyatr Mustafa Güveli ise “Isı ile birlikte ortaya çıkan metabolik değişiklikler kişilerde ani öfke patlamalarına neden olur. Aşırı sıcaklarda bol sıvı alınarak metabolik değişikliğin önüne geçilebilir. Aşırı sıcaklarda mümkünse fazla dışarı çıkılmamalı, bol sıvı alınmalı, terle birlikte kaybedilen tuz oranının dengelenmesi için mineralli içecekler tüketilmeli, tuz dengesi korunmalıdır” uyarısında bulundu.





