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Sağlık

Sinirlenmeyin, 100'ü devirin!

Uzun yıllar yaşayanların diğerlerinden daha dışa dönük ve az sinirli olduğu ortaya çıktı.

09 Nisan 2009 03:00

Daha dışa dönük ve daha az sinirli olanların diğerlerine oranla daha uzun yaşadığı ortaya çıktı.

ABD'deki Boston Tıp Fakültesi, ortalama 75 yaşında ve akrabaları 100 yaşına kadar ya da daha fazla yaşamış yaklaşık 250 kişinin kişiliğini inceledi.

Uzmanlar, az sinirli olanların stresi daha iyi yönetebildiğini, dışa dönüklerin de daha fazla arkadaşının olduğunu ve arkadaşlarının onlarla daha iyi ilgilendiğini belirtti.

Paris Üniversitesi'nden geriatri uzmanı Françoise Forette de, "100 yaşına ulaşabilmek için" yaşama isteğinin bulunması ve iyimser olunması gerektiğini vurguladı.

Forette, "çok erken emekliliğin" iyi bir fikir olmadığını, emeklilikte, çalışılan zamandakinden 10 kat az şey yapıldığını, bunun da zihnin işleyişini azalattığına dikkati çekti.

Beslenmenin "100 yaşına ulaşmak için" ikinci derecede önemli olduğunu belirten bilim insanları, önleyici tıbbınsa gerekliliğini vurguladı. Japonya örneğini veren uzmanlar, bu ülkede çalışanların her yıl sağlık kontrolünden geçtiğini ve böylece erken tanının konulabildiğini ifade etti.

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