Sinirlenip vurduğu top çizgi hakeminin boğazına isabet eden Djokovic, Amerika Açık'tan ihraç edildi

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Erkekler sıralamasının bir numarası Novak Djokovic, Amerika Açık'ta İspanyol Pablo Carreño Busta'yla karşı karşıya geldiği müsabakanın ilk setinin sonlarına doğru kaybettiği puan sebebiyle sinirlenerek sert bir şekilde topa vurdu. Sırp raketin vurduğu top, çizgi hakemlerinden birine isabet etti.

Çizgi hakemi, top çok sert bir şekilde gırtlağına geldikten sonra yere yığıldı. Çizgi hakeminin bir süre nefes almakta zorlandığı görüldü. Djokovic, hakemden özür diledi.

Djokovic maçtan ve turnuvadan ihraç edildi. Birleşik Tennis Birliği, Djokovic'in turnuvada dördüncü tura ulaştığı için kazandığı 250 bin doları alamayacağını, ilgili para cezaları için ödeme yapması gerekeceğini ve kazandığı sıralama puanlarını kaybettiğini açıkladı.

Djokovic, korttan çıktıktan kısa süre sonra arabasına binip kiraladığı eve dönerken görüntülendi. Yıldız tenişsinin yetkililere açıklama yapmak için dönmeyeceği belirtildi. Djokovic'in bu hamlesi spor yorumcularının ve hayranlarının tepkisini çekti.