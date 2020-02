Sınırları Aşan Kadınlar Paneli / Hiçbir sektörün cinsiyeti yoktur

İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Halk sağlığı uzmanı, Elazığlı girişimci ve iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık, kadın ve erkek eşitliğinin önemine değinerek, \"Hiçbir sektörün cinsiyeti yoktur\" dedi.

Yönetim Kurullarındaki kadın sayısını artırmak için çalışan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD), Yönetim Kurulu Üyesi Lale Saral Develioğlu moderatörlüğünde, “Sınırları Aşan Kadınlar” konusuyla düzenlenen Panel\'de, Şölen CEO’su Elif Çoban, Halk sağlığı uzmanı, Elazığlı girişimci ve iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Turkcell kurucu ortağı ve MV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Vargı, kariyerlerinde sınırları nasıl aştıklarını katılımcılarla paylaştı.

Yönetim Kurulunda kadının varlığı ve etkinliği konusunda geçmişten günümüze ulusal ve uluslararası araştırma sonuçları ile ilgili bilgileri katılımcılarla paylaşan YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Lale Saral Develioğlu, yönetim kurulunda kadının önemini şöyle açıkladı:

\"Anadolu’da kadınların güçlü ve kudretli olduğu pek çok dönem oldu\"

\"Tepeye çıkmış kadınlar diğerlerine cesaret verecek, ilham verecek. Karar mercilerinde etkin olan kadınlar kaynakları ve politikaları doğru yönlendirebilecek. Toplumsal sorunları temelden çözmek en sağlamı ama çok uzun zaman gerektiriyor. Bu sebeple Yönetim Kurulunda, karar vericilerin arasında kadının varlığını artırarak bu süreci hızlandırabiliriz.\"

Anadolu’da kadınların güçlü ve kudretli olduğu pek çok dönem olduğuna işaret eden Develioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kent kalıntısı olan Kültepe’de yapılan kazılarda dört bin yıl önce kadınların ticari anlaşma yapıp mühür bastığı ispatlanmış. Yani kadınlar bundan dört bin yıl önce, iş ve yönetimde kendine yer bulmuş. Kadın ve erkek eşitliğini kanıtlayan evlenme ve boşanma mukaveleleri karşılıklı anlaşma esasına göre düzenlenmiş. Evli kadınlar, kendi adlarına anlaşma yapmış ve onları mühürlemiş. Birçok borç belgesi karı-koca tarafından mühürlenmiş. Bizim bu ruhu yeniden canlandırmamız lazım.\"

\"Gelecekte anne olacak kadınlara çok iş düşüyor\"

Konuşmasında başarı hikâyesine değinen Şölen Çikolata CEO’su Elif Çoban, kadınların iş yaşamında tutunmasını, çıkışını kolaylaştıran ve önünü açacak deneyimlerini şöyle anlattı:

\"Birincisi muhakkak bir başarı motivasyonları olmalı. Benim hikâyemde başarı motivasyonum iş hayatında lider olmak ve kadınlara yönelik önyargıları kırabilmek olmuştu.

\"İkincisi kendi konumlandırmalarını yapmaları gerekiyor. Ben kendimi hiçbir zaman kadın veya erkek olarak konumlandırmadım. Sizin iş sonuçlarınıza kadın-erkek gözlüğüyle değil, yetkinlik-sorumluluk gözlüğüyle bakılıyor, başarınız net ve objektif bir şekilde değerlendiriliyor.

\"Bu açıdan da ben kendimi bir iş insanı olarak hissediyorum ve bir iş insanının duyması gereken sorumlulukla çalışıyorum. Çok güçlü kişilikleri olması ve birçok kişiyi harekete geçirmeleri gerekiyor. Pes etmemeleri, cesur olmaları ve her zaman fark yaratmaya odaklanmaları gerekiyor.

\"Anne, aile olduklarında rol model olmaları ve kız çocuklarını yetiştirirken adil davranmaları ‘kızım da her şeyi yapabilir mantığı’ ile onları desteklemeleri gerekiyor. Bu bilinci erkek çocuklarına da eşlerine de yansıtmalılar.

\"Fakat benim umudum gelecek nesilde, bunun için gelecekte anne olacak kadınlara çok iş düşüyor.\"

\"Beni şantiyede çalışırken gören işçiler, ilk başta çok şaşırdılar\"

Prof. Dr. Yasemin Açık konuşmasında çimento gibi erkek egemen bir sektörde tek kadın girişimci olduğuna dikkat çekerek, \"Bence hiçbir sektörün cinsiyeti yoktur. Ortada yalnızca iş vardır ve yapmak isteyen herkes yapabilir. Elbette beni şantiyede çalışırken gören işçiler, ilk başta çok şaşırdılar ama sonra onlar da anladılar ki şantiyenin de cinsiyeti yok.

\"Her sektör için tek kıstas, başarıdır. Kadın-erkek ayrımı olmaksızın, sadece başarı. Seza’da da biz bunu başardık. Kadınlar olarak, başarıya giden yolda emek verirken tökezlemelerimiz, düşmelerimiz olabilir.

\"Önemli olan düştükten sonra ayağa kalkacak cesareti bulmak ve ayağa kalkmaktır. Muhammed Ali Clay’in de söylediği gibi maçı almak için tüm raundları kazanmak gerekmez, önemli olan sonuçtur.\"

\"Hayatımı kadınlara borçluyum\"

MV Holding Kurucusu Murat Vargı da, konuşmacılara destek olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

\"Ben hayatımı kadınlara borçluyum diyebilirim. Babamı çok erken yaşta kaybettiğim için beni annem ve teyzem büyüttü.

\"Kadınların sevgileri, şefkatleri ve sürekli olarak kendine güveni destekleyen motivasyonuyla büyüdüm. Kariyerimde gittikçe yükselen başarı çıtasını bu desteğe borçluyum.

\"Buradan hepinize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Anne isterse altı aylık doğum izin hakkının üç ayını erkeğin (babaların) kullanması için yasal zeminin oluşturulmasını desteklemenizi rica ediyorum.

\"Böylelikle doğum süreci sonrasında kadınlar ve erkekler eşit bir şekilde sorumluluğu paylaşmış olur.\" (Fotoğraflı)