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SINIRINI GEÇEN SURİYELİLER SPOR SALONUNDA HATAY/YAYLADAĞI (A.A)

30 Nisan 2011 00:27

-SINIRINI GEÇEN SURİYELİLER SPOR SALONUNDA HATAY/YAYLADAĞI (A.A) - 29.04.2011 - Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerde yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istedikleri iddiasıyla Hatay'ın Yayladağı sınırındaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye giren Suriye vatandaşlarının, ilçe merkezindeki spor salonuna getirildikleri bildirildi. Suriye'nin Yayladağı ilçesine yakın Harabjoz ve çevresindeki bazı köylerde yaşayan ve ülkelerindeki olaylar ve baskılardan kurtulmak istediklerini ifade ederek Güveççi köyü yakınındaki tel örgüyü aşarak 2-3 metre kadar Türkiye sınırını geçen grup, Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat'ın kendileriyle görüşmesinden sonra, minibüslerle ilçe merkezindeki Fehmi Dinçer Spor Salonu'na getirildi. Spor salonuna getirilenler arasında, tel örgüyü aşıp Türkiye'ye ilk girenlerin ardından gelen bir grubun daha bulunduğu, bunların tamamının kayıt altına alınmaya başlandığı bildirildi. Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat, AA muhabirine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sınırı geçenlerin sayısının 250-300 kişi arasında olduğunu söyledi. Suriye vatandaşları, akşam saatlerinde, sınırdaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye geçmiş, daha sonra bölgede görev yapan askerler tarafından durdurulmuştu.

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