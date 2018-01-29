Sınırı kaçak geçenlere uyarı ateşi açıldı: 1 ölü , 1 yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriyeli Abdülkerim Muhammed, askerler tarafından açılan uyarı atışı sırasında olay yerinde yaşamını yitirdi, Riya Mahmut yaralı olarak yakalandı.

Suriye sınırındaki Seyid Çoban Hudut Karakolu mevkiinde, Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı geçmeye çalışan 2 kişi tespit edildi. Askerlerin \'Dur\' ihtarına uymayan şüphelilere, uyarı ateşi açıldı. Açılan ateşte, Suriyeli Abdülkerim Muhammed olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Riya Mahmut yaralı olarak yakalandı. Tedavi için Mardin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mahmut\'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, Suriyelilerin terör örgütü PYD ile ilişkilerinin olup olmadığını araştırıyor. Cumhuriyet savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.



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