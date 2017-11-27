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Sınırı geçerken annesinin sırtında donarak yaşamını yitirdi

Acılı anne ölen bebeği ile birlikte Erzurum'a gönderildi

27 Kasım 2017 19:03

İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan Gineli gruptan 3 yaşındaki Mohamed Koumabassa, annesi 27 yaşındaki Fotoumata Koumabassa'nın sırtında Karasu Çayı'nı geçerken ıslandıktan sonra donarak yaşamını yitirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İran üzerinden yasa dışı yollara Iğdır'a getirilen Gine uyruklu 3 yaşındaki çocuğun annesinin sırtında donarak öldüğü belirlendi.Olay, geçen 23 Kasım günü Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Türkiye-İran sınırında meydana geldi. Sınır duvar inşaatinde çalışan kamyon şoförü jandarmayı arayarak arazide mültecilerin bulunduğunu ihbar etti. İhbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri Fotoumata Koumabassa, sırtındaki oğlu Mohamed Koumabassa ile birlikte toplam 6 kişiyi Aralık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirdi.

Karasu Çayı'ndan geçerken ıslanmış

Soğuktan tir tir titreyen mültecilerden küçük Mohamed Koumabassa'nın aşırı soğuğa yenik düşürek yaşamını yitirdiği belirlendi. Karasu Çayı'ndan geçerken ıslandığı, havanında çok soğuk olması nedeniyle Mohamed Koumabassa donarak öldüğü bildirildi. Mohamed Koumabassa'ın cenazesi, Devlet Hastanesi morguna, oradan da Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Acılı anne Fotoumata Koumabassa de ölen bebeği ile birlikte Erzurum'a gönderildi. Diğerleri ise Iğdır İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Soruşturma başlatılırken, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda geçen 24 Kasım'da otopsisi yapılan Mohamed Koumabassa'ın iç organlarından pataolojik örnekler alındı. Batı Afrika ülkesi Gine vatandaşı olan Mohamed Koumabassa'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası belirlenecek.

 

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