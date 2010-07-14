-SINIRI AŞAN YÜKE ''KADEMELİ'' CEZA ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Karayollarında azami ağırlığın üzerinde yük taşıyan araçlara, fazla yükün ağırlığına göre ''kademeli'' ceza uygulanacak. TBMM'de 25 Haziranda kabul edilen Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 36'ncı maddesiyle Karayolları Trafik Kanununun 65'inci maddesi değiştirildi ve yük taşımacılığındaki ceza uygulamasında ''kademeli'' sisteme geçildi. Değişiklikten önce mevcut Karayolları Trafik Kanunu uygulamasında, yüzde 5 tartı toleransı ile birlikte taşıma sınırını 10 kilogram ile 20 ton aşanlar arasında bir fark bulunmuyordu. Ayrıca yola verdiği zarar oranına bakılmaksızın, taşıma sınırı üstünde yük alınması veya taşıma sınırı aşılsın/aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklenmesi halinde işletenlere bin 321 TL ve gönderenlere 2 bin 644 TL, azami toplam ağırlıkları dikkate almayarak yükleme yapanlara ise 2 bin 763 TL ceza uygulanıyordu. Kabul edilen kanunla birlikte kademeli ceza uygulamasına geçildi. Buna göre, taşıma sınırını aşanlara yola verdikleri zarar dikkate alınarak ceza uygulanacak. Ayrıca, işletene ve gönderene farklı ceza uygulamasından vazgeçilerek, aynı kademeli ceza kesilecek. -CEZALAR- Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 36'ncı maddesiyle değiştirilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanuna uymayarak, azami yüklü ağırlığın/izin verilen azami yüklü ağırlığın aşılması halinde işleten ve gönderenlere ayrı ayrı uygulanacak kademeli cezalar şöyle: -Yüzde 10 fazlasına kadar yüklemelerde 500 TL, -Yüzde 15 fazlasına kadar yüklemelerde 1000 TL, -Yüzde 20 fazlasına kadar yüklemelerde 1500 TL, -Yüzde 25 fazlasına kadar yüklemelerde 2 bin TL, -Yüzde 25'in üzerinde fazla yüklemelerde 3 bin TL.